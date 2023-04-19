Самарские производители представили свою продукцию на пасхальной ярмарке

Жители могли приобрести самую разную продукцию. Фото: министерство экономразвития СО

В Самаре прошла первая пасхальная ярмарка от центра «Мой бизнес». Мероприятие состоялось на площадке фудхолла Пикчерс. Участие в нем приняли 20 самозанятых – они подали заявки и успешно прошли предварительный отбор.

Все участники представили разнообразную продукцию. Одна из них, Светлана Сорокина, занимается изготовлением предметов декора из гипса. Раньше она делали фигурки для родных и близких. Постепенно любимое занятие стало приносить доход. Девушка оформила статус самозанятого – в этом ей помогли в центре «Мой бизнес».

– Очень полезно проводить такие мероприятия для начинающих предпринимателей. Хотелось бы, чтобы они были как можно чаще. Здесь знакомишься с людьми, которые такие же самозанятые, перенимаешь полезный опыт, подчеркиваешь для себя что-то интересное – поделилась Светлана Сорокина.

Поддержка начинающих и действующих предпринимателей – ключевая задача в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова. Внедрять новые инструменты удается благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Ярмарки помогают предпринимателям значительно продвинуть свою продукцию. В дальнейшем они будут продолжены – в 2023 году участие в них примут более 500 самозанятых.

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