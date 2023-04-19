На ремонт пищеблоков в шести самарских школах выделят 45,8 млн рублей

Окончание подачи заявок запланировано на 4 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги на выполнение работ по капитальному ремонту пищеблоков и обеденных залов в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Самары в 2023 году. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищут руководства самарских школ. На необходимые услуги готовы выделить почти 50 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 45 869 507 рублей. В перечне заказчиков указаны шесть самарских школ: «Яктылык», № 5, 21, 101, 128 и 141.

Объявление было размещено 18 апреля, окончание подачи заявок запланировано на 4 мая, а победителя выберут после 11 мая. Подрядчик должен будет приступить к выполнению условий контракта с момента заключения договора.

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