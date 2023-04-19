В Куйбышевском районе Самары высадили 135 саженцев деревьев

В микрорайоне появилась еще одна зеленая зона. Фото: мэрия

В Самаре продолжается работа в рамках месячника по благоустройству. В Куйбышевском районе высадили более 100 саженцев деревьев.

По информации городской администрации, специалисты не только проводят комплексную уборку территорий, но и проводят обновление зеленого фонда. В Куйбышевском районе сотрудники МП «Спецремстройзеленхоз», волонтеры и госслужащие высадили новую аллею из 135 пирамидальных тополей вдоль улицы Осетинской в микрорайоне Волгарь.

Ранее местные жители обращались в администрацию города и сообщали о проблемах с качеством воздуха. Было принято решение высадить аллею, которая будет играть роль зеленой территории между предприятиями.

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