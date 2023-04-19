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НовостиОбщество19 апреля 2023 11:46

Самарцы выступили против длинных майских выходных в 2023 году

Инициативу не одобрили 46% горожан
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Жители отмечают, что зимний отдых для них важнее весеннего

Жители отмечают, что зимний отдых для них важнее весеннего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает увеличение выходных дней на майские праздники. Сделать это предлагается за счет сокращения новогодних каникул. Инициатива не нашла поддержку у жителей Самары. Об этом они сообщили в ходе опроса, который провел сервис SuperJob.

– Против инициативы выступили 46% горожан. Они отмечают, что зимние выходные значительно более ценные, чем майские праздники, и просят оставить им зимнюю сказку, – поделились специалисты.

А 43% горожан идея пришлась по вкусу. Они объясняют свое решение значительным объемом работы, который необходимо выполнить весной. А майские праздники идеально для этого подходят.

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