Самарцы выступили против длинных майских выходных в 2023 году

Жители отмечают, что зимний отдых для них важнее весеннего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает увеличение выходных дней на майские праздники. Сделать это предлагается за счет сокращения новогодних каникул. Инициатива не нашла поддержку у жителей Самары. Об этом они сообщили в ходе опроса, который провел сервис SuperJob.

– Против инициативы выступили 46% горожан. Они отмечают, что зимние выходные значительно более ценные, чем майские праздники, и просят оставить им зимнюю сказку, – поделились специалисты.

А 43% горожан идея пришлась по вкусу. Они объясняют свое решение значительным объемом работы, который необходимо выполнить весной. А майские праздники идеально для этого подходят.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.