Жителя Самары, который угрожал взорвать квартиру, оштрафовали за хранение пороха

В результате самарец оплатил уголовный штраф. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре местный житель незаконно хранил в доме дымный порох. Уголовный штраф он оплатил только после вмешательства судебных приставов.

— Мужчине аннулировали разрешение на хранение огнестрельного оружия. Однако в его доме нашли смесь дымного и бездымного пороха, который используется для снаряжения патронов, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Помимо этого, самарец злоупотреблял спиртными напитками и угрожал взорвать квартиру. Мужчину привлекли к уголовной ответственности и назначили ему штраф в размере 5 тысяч рублей.

Несмотря на решение суда, мужчина решил игнорировать судебных приставов Советского района Самары. Но получив повестку, он пришел на прием в назначенное время. В результате самарец оплатил уголовный штраф.

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