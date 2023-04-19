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НовостиОбщество19 апреля 2023 12:32

Самарцам рассказали, когда завершится отопительный сезон в 2023 году

Через несколько дней жара в квартирах прекратится
Алена ПРОВКИНА
Совсем скоро в городе завершится отопительный сезон

Совсем скоро в городе завершится отопительный сезон

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители продолжают рассказывать о жаре в квартирах. Из-за резкого потепления в областной столице завершат отопительный сезон.

Согласно постановлению главы города Елены Лапушкиной, отопительный сезон 2022-2023 завершат уже в понедельник, 24 апреля. Подачу тепла приостановят уже через несколько дней. Поводов для отключения отопления послужила резкое потепление среднесуточная температура воздуха достигла отметки в +8 градусов и выше.

Напомним, местные жители рассказывали о жаре в квартирах еще в конце марта 2023 года. Весенняя жара в регионе несколько раз била рекорды. Горожане поделились методами «охлаждения» квартир.

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