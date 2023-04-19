Болельщики «Спартака» вышли на поле перед матчем с «Акроном» и сломали угловой флаг

Произошло это за несколько часов до матча. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Болельщики московского «Спартака» вышли на поле стадиона «Кристалл» в Жигулевске перед матчем Кубка России с «Акроном» и сломали угловой флаг. Произошло это за несколько часов до начала игры, передает корреспондент «КП-Самара» из Жигулевска.

Флаг болельщики забрали с собой, а за свою выходку заплатили штраф пять тысяч рублей.

Напомним, матч второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России между тольяттинским «Акроном» и «Спартаком» пройдет сегодня, 19 апреля 2023 года, в Жигулевске. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по самарскому времени (16:30 по московскому).

В параллельном матче второго этапа полуфинала Пути регионов встретятся «Крылья Советов» и «Краснодар». Встреча в Краснодаре начнется в 20:00 по самарскому времени.