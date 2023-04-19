«Акрон» и «Спартак» озвучили стартовые составы на игру Кубка России

«Акрон» играет уже с четвертой командой из Москвы в Кубке России. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак» опубликовали стартовые составы на игру второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Матч пройдет 19 апреля 2023 года на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. С первых минут у хозяев на поле выйдут Волков, Сагуткин, Ходжаниязов, Савичев, Полубояринов, Макаров, Чудин, Палиенко, Килин, Салтыков и Понсе. В запасе остались Сычев, Нагаев, Зуев, Азаров, Сасин, Шакуро, Эльдарушев, Мацукатов, Песегов, Апеков и Матвеев.

У «Спартака» в стартовом составе Максименко, Денисов, Дуарте, Чернов, Тавареш, Пруцев, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Зиньковский и Бальде. В запасе – Шитов, Волков, Джикия, Рыбус, Классен, Маслов, Веденеев, Зорин, Мелешин и Быковский.

Стартовый свисток в Жигулевске прозвучит в 17:30 по самарскому времени (16:30 по московскому).