В Самарской области начали строить первый завод по выпуску грузовых дронов

Специалисты уже приступили к строительству завода.

В Самарской области приступили к строительству первого российского завода по выпуску грузовых дронов. Инвестор уже выкупил землю, а компания приступила к работам.

Под создание завода выкупили участок ОЭЗ «Тольятти». Предприятие разместят на территории, площадь которой более 40 тысяч кв.м. Компания «Транспорт будущего» уже приступила к строительству. На время работ места офисных сотрудников организовали в технопарке «Жигулевская долина». На данный момент модельный ряд компании представляет две модификации, в числе которых аэротакси и большой грузовой БАС со взлетной массой до 700 кг.

Дроны предназначены для доставки пассажиров и грузов в труднодоступные места, а также для ликвидации ЧС, мониторинга и обработки сельхоз полей. В Автограде компания запустит серийное производство 7 БАС.

В 2024 году компания планируют выпускать более 3 тысяч БАС в год, а также производить их ключевые элементы: винты, двигатели, драйверы, детали и многое другое.

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