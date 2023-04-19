Самарские специалисты и общественники оценили состояние Южного моста после ремонта

Специалисты рассказали, что проезд стал более безопасным. Фото: мэрия

В Самаре за короткий срок смогли отремонтировать Южный мост и путепровод «Аврора». Объекты вызывали частые жалобы у местных жителей.

По информации городской администрации, в областной столице продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги». За 3 недели работ специалисты смогли завершить ремонт на 4 дорогах, в число которых также попала улица Береговая и Театральный проезд. Работники и общественники продолжают оценивать состояние отремонтированных объектов.

Специалисты отметили, что деформационные швы никуда не делись. Их предусмотрели еще в начальном проекте конструкции моста. Сейчас проезд по ним стал более безопасным.

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