Блогеру Лерчек из Самарской области снова отказали в использовании интернета

Суд отказал подозреваемой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Звезда социальных сетей Лерчек из Тольятти Самарской области подозревается в отмывании денег и неуплату налогов. Валерии Чекалиной вновь отказали в использовании интернета, сообщают ТАСС.

В доме семьи популярного блогера проводили обыски. В отношении Валерии и ее супруга возбудили уголовное дело. Их подозревают в неуплате налогов на общую сумму 300 миллионов рублей. Расследование дела продолжается. Звезда вновь направила апелляционную жалобу, но суд оставил ее без удовлетворения.

Мосгорсуд признал законным запрет пользоваться интернетом. Девушке также нельзя общаться с другими фигурантами дела.

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