Оказались в темноте между скалами и снежным склоном: самарские студенты заблудились в горах Сочи

Студенты заплутали в Сочинских горах.

Трое студентов – из Самары и Ленинградской области – заблудились в горах Сочи вечером 18 апреля. Ребята не смогли самостоятельно выбраться к людям и оказались в серьезной опасности. К счастью, им удалось вызвать на помощь спасателей.

Как стало известно, трое друзей 19 и 20 лет направлялись в сторону Ачипсинских водопадов из поселка Красная Поляна. Маршрут они проложили с помощью навигатора.

- Предполагалось, что они поднимутся от комплекса «Рыбино» по тропе к метеостанции на гору Ачишхо, - сообщили в местном управлении МЧС. – Затем их путь должен быть пролегать к водопадам. Однако ребята сбились с тропы и заблудились.

Ситуация ухудшалась – стремительно темнело, наступала ночь, молодые люди были в легкой одежде. К счастью, студенты сумели выбраться на одну из смотровых площадок около метеостанции. Однако там они оказались между скалами и заснеженным склоном.

- Дальнейшее передвижение было опасно, к тому же начинало темнеть, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. – Тогда один из студентов позвонил 112.

Спасательная команда оперативно выехала на Хмелевские озера. До смотровых площадок спасателям пришлось идти пешком. Там они обнаружили троих заблудившихся и помогли им выйти в город.

К счастью, студенты не пострадали – лишь изрядно проголодались и замерзли, так как были в легкой одежде и кроссовках.