Самарский губернатор вновь утвержден в составе Совета при президенте РФ по развитию МСУ

Дмитрий Азаров вошел в состав обновленного совета МСУ. Фото: Светлана Осьмачкина

Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова вновь утвердили в обновленном совете при президенте по развитию местного самоуправления. Указ утвердили 19 апреля 2023 года.

В задачу совета входит формирование основ государственной национальной политики в области местного самоуправления, а также содействие во взаимодействии федеральных и региональных властей. В обновленный состав совета вошли 69 человек только из 11 субъектов, среди которых глава Самарской области.

Ранее губернатор входил в состав совета, будучи мэром, членом Совета Федерации от региона, а уже после в статусе главы Самарской области. Дмитрий Азаров уделяет особое внимание развитию МСУ.

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