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НовостиОбщество19 апреля 2023 16:31

Самарский школьник представит страну на международной Менделеевской олимпиаде

Молодой человек вошел в состав российской сборной
Алена ПРОВКИНА
Самарский школьник примет участие в олимпиаде

Самарский школьник примет участие в олимпиаде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьник из Самарской области будет представлять страну на 57 Международной Менделеевской олимпиаде. Лев Аввакумов, ученик регионального центра для одаренных детей, вошел в состав российской сборной.

По сообщению пресс-службы правительства региона, международная олимпиада пройдет с 1 по 6 мая в Астане. В состав российской сборной вошли 10 человек: 6 одиннадцатиклассников и 4 десятиклассника. Все ученики являются победителями Всероссийской олимпиады школьников по химии. В этом году в сборную вошли ребята сразу из семи регионов.

Олимпиаду проводят в рамках Десятилетия науки и технологий России. Ее включили в инициативу «Наука побеждать».

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