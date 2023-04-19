Председатель СЖР Самарской области стала заслуженным журналистом России

Ирина Цветкова стала заслуженным журналистом РФ. Фото: Соцсети

Самарского председателя областного отделения Союза журналистов страны наградили государственной наградой. Цветковой Ирине Владимировне присвоили звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

- Награду вручили за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу, - прописано в Указе Президента Российской Федерации от 12 апреля 2023 года.

Редакция «КП-Самара» поздравляет Ирину Владимировну с присвоением почетного звания и желает дальнейших успехов в работе.

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