Стало известно место проведения финала Пути регионов Кубка России между «Акроном» и «Краснодаром»

"Акрон" - финалист Пути регионов Кубка России. Фото: ФК "Акрон"

Вечером 19 апреля 2023 года стали известны участники финального матча Пути регионов Кубка России по футболу.

Первым финалистом стал тольяттинский «Акрон», совершивший очередную сенсацию. В Жигулевске пала еще одна столичная команда, на этот раз московский «Спартак» - счет 2:1 в пользу тольяттинцев.

Другой участник финала определился в Краснодаре, где местная команда встречалась с самарскими «Крыльями Советов». Самарцы чудом ушли от поражения, отыграв два мяча в меньшинстве в компенсированное время, но в серии пенальти уступили 0:3.

Таким образом, жребий должен быть выбрать местом проведения финала Пути регионов либо Жигулевск, либо Краснодар. Выбор пал в пользу южан. «Акрон» сыграет в Краснодаре в один из дней со 2 по 4 мая. Точная дата будет объявлена позднее.

Победитель финала Пути регионов затем сразится за право участия в Суперфинале с неудачником финала Пути РПЛ (в первом матче здесь ЦСКА и «Урал» сыграли вничью 1:1, будет еще ответная игра в Екатеринбурге).