В Самарской области на месте погибших деревьев высаживают новые, чтобы восстановить леса

В 2023 году высадят 9,8 тысячи саженцев березы бородавчатой. Фото: национальныепроекты.рф

В Камышлинском районе Самарской области восстанавливают леса по нацпроекту «Экология». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Для того чтобы лес вырос, каждый год дополняют лесные культуры, выполняют агротехнический уход, готовят почву под закладку деревьев будущего года. Специалисты отмечают, важно провести весеннюю посадку леса в оптимальные агротехнические сроки.

По словам администрации района, сейчас специалисты сажают деревья. Две площади под них заранее расчистили от нежелательной растительности и валежника в районе сел Неклюдово и Степановские Выселки. В 2023 году высадят 9,8 тысячи саженцев березы бородавчатой. При посадке — 5,28 тысячи саженцев березы и 44 тысячи саженцев сосны обыкновенной.

Напомним, дополнение лесных культур – это повторная посадка саженцев деревьев на месте погибших растений с целью восстановления первоначальной густоты лесных культур. Необходимость дополнения лесных культур выявляют в результате инвентаризации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал