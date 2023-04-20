Очередной портал: самарцы пожаловались на еще один провал асфальта

На дороге серьезный обвал. Фото: "Вся Самара с колес"

В Самаре местные жители продолжают делиться кадрами с улиц города. В областной столице случился очередной провал асфальта.

По информации пользователей в социальных сетях, обвал асфальтного покрытия заметили на Заводском шоссе, напротив торгового центра. Горожане окрестили дыру новым «порталом» в метро. О причине дефекта пока неизвестно. Местные жители переживают, сколько времени потребуется для устранения дефекта.

Напомним, специалисты проанализировали жалобы жителей. Чаще всего горожане обращают внимание на состояние дорогу.

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