Синоптики утверждают: мерзнуть горожанам не придется. Да и хватит отапливать улицы!

В Самаре 24 апреля 2023 года завершается отопительный сезон, постановление об этом уже подписала глава Самары Елена Лапушкина. Для этого есть все законные основания: по правилам отопление в домах отключают, если среднесуточная температура выше восьми градусов.

В администрации отключать отопление не торопились, так как несмотря на высокие температуры днем, ночами еще было холодно. Теперь же синоптики обещают, что в ближайшие дни столбики термометров поднимутся выше 15-20 градусов в дневное время.

Отключение отопления происходит не в один момент. В каждом доме сотрудники управляющей компании должны провести соответствующие работы. После того, как отопительный сезон закончится, все сотрудники коммунальных служб начнут готовиться к новому зимнему сезону.