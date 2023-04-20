В Самаре ликвидировали пожар на улице Ново-Садовой

Огонь оперативно потушили. Фото: Евгений Щекин
В Самаре ранним утром стало известно о серьезном возгорании в расселенном доме. Специалисты оперативно потушили возгорание.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 6:55. Возгорание произошло на улице Ново-Садовой, 167. Горение происходило на последнем этаже здания, огонь перешел на крышу. Пожар ликвидировали в 07:51 на площади 250 квадратных метров.
Напомним, еще один серьезный пожар произошел 19 апреля 2023 года в городе Новокуйбышевск. К сожалению, пострадал 65-летний мужчина.
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