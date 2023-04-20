Фрезерование старого покрытия началось на улице Уральской в Самаре

Ремонт идет по одной полосе, а транспорт движется по свободной. Фото: администрация Самары

В ночь на 19 апреля в Куйбышевском районе Самары началось фрезерование изношенного слоя дорожного покрытия на улице Уральской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

— Проезжая часть находится в плохом состоянии, особенно после зимы. Работы планируется завершить в течение нескольких дней. Они будут идти преимущественно в ночное время, чтобы не мешать транспорту и людям, — рассказали в городской администрации.

Ремонт идет по одной полосе, а транспорт движется по свободной. Специалисты отмечают, что укладка асфальтобетонной смеси будет выполняться только при сухой погоде и при полной подготовки основания дороги. Площадь ремонта составит около 14 тысяч кв. м.

После удаления старого покрытия методом холодного фрезерования рабочие поднимут люки инженерных коммуникаций на проектную высоту, чтобы они были вровень с новым дорожным полотном, произведут розлив вяжущего и уложат горячую асфальтобетонную смесь.

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