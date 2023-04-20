В Самарской области два молодых парня пытались украсть яркий автомобиль

Полицейские задержали злоумышленников. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Волжском районе Самарской области местный житель обратился за помощью в полицию. Он рассказал о пропаже собственного припаркованного автомобиля.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции стали искать автомобиль «ВАЗ 21063», стоимость которого оценили в 68 тысяч рублей. Правоохранители смогли разыскать возможных подозреваемых и найти яркий автомобиль. В ходе мероприятий задержаны два молодых человека.

Злоумышленники признали свою вину и признались, что хотели сдать транспорт на металлолом. Возбуждено уголовное дело. Похищенный транспорт вернули владельцу.

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