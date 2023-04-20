Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 апреля 2023 5:33

В Самарской области два молодых парня пытались украсть яркий автомобиль

Машину хотели сдать на металлолом
Алена ПРОВКИНА
Полицейские задержали злоумышленников. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские задержали злоумышленников. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Волжском районе Самарской области местный житель обратился за помощью в полицию. Он рассказал о пропаже собственного припаркованного автомобиля.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции стали искать автомобиль «ВАЗ 21063», стоимость которого оценили в 68 тысяч рублей. Правоохранители смогли разыскать возможных подозреваемых и найти яркий автомобиль. В ходе мероприятий задержаны два молодых человека.

Злоумышленники признали свою вину и признались, что хотели сдать транспорт на металлолом. Возбуждено уголовное дело. Похищенный транспорт вернули владельцу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.