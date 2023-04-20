В Самаре автомобиль провалился под асфальт на улице Молодогвардейской

Автомобиль провалился в яму. Фото: "ЧП Самара"

В Самаре местные жители вновь поделились кадрами провала асфальта. Очередное обрушение произошло на пересечении улиц Молодогвардейской и Студенческого переулка.

Кадры обрушения опубликовали в социальных сетях. Пользователи решили назвать обвал «дырой в преисподнюю». Судя по предоставленным кадрам, часть легкового автомобиля оказалась в глубокой яме. В комментариях пользователи отмечают, что водителям стоит быть более внимательными и объезжать аварийный участок.

Напомним, горожане также поделились кадрами еще одного обвала на Заводском шоссе. Официальная причина происшествия пока неизвестно.

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