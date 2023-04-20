Появилось первое весеннее расписание «Валдаев» в 2023 году

Салон судна полностью оборудован мягкими сиденьями. Фото: министерство туризма Самарской области

В Самарской области стало известно весеннее расписание скоростных пассажирских суден «Валдай 45-Р». Так, два судна «Илья Репин» и «Валерий Грушин» начнут курсировать уже с 28 апреля 2023 года.

Ежедневно с 28 апреля по 5 мая можно будет отправиться с речного вокзала Самары в Ширяево в 10:00 и в 15:00. Из Ширяево отправление запланировано на 11:00 и 17:00. Время в пути занимает 45 минут.

В эти же дни будут ходить суда и в Винновку. Отправление из Самары – в 12:00, а обратно – в 14:00. В пути предстоит быть всего 40 минут. Стоимость проезда для взрослых составляет 700 рублей, а для детей – 500 рублей (при наличии свидетельства о рождении). Дети до 5 лет могут поехать бесплатно на руках родителя.

Заранее приобрести билеты любой желающий сможет на сайте уже с 24 апреля. Салон судна полностью оборудован мягкими сиденьями, современной системой кондиционирования и багажными полками. А с 1 июня к навигации присоединятся еще два новых «Валдая-45Р».

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