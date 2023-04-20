билайн: самарцам все больше нравится говорить с высокой четкостью

Фото: freepik.com

В феврале 2022 года билайн запустил в Самарской области технологию VoLTE (Voice over LTE)*, которая делает речь более чёткой и позволяет клиентам во время телефонного разговора лучше слышать друг друга. По данным оператора, только в первом квартале 2023 года ежемесячная средняя продолжительность всех разговоров по VoLTE составила более 56 млн минут. При этом общее количество пользователей технологии выросло в 2 раза год к году**.

Использование VoLTE дает возможность клиенту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью, так как не происходит переключения из сети 4G в 2G. То есть звонок, как и загрузка файлов из интернета, проходят через стандарт LTE. В России билайн запустил VoLTE в 44 регионах, включая Самарскую область. По итогам 2022 года технологией пользуются уже 11 миллионов клиентов оператора.

«Технология VoLTE заработала в области год назад, и за это время ее востребованность среди наших клиентов выросла в разы. Все больше жителей региона узнают о сервисе и его преимуществах, и активно подключают эту услугу на своих смартфонах. Между тем, мы продолжаем активно развивать 4G-сеть в области, чтобы как можно большее количество жителей имели доступ к технологии. Помимо строительства новых базовых станций, сейчас в регионе активно идет рефарминг LTE 2100, который позволит ускорить мобильный интернет для удобства абонентов», – комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

*VoLTE - действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru

** По данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за апрель 2022 – март 2023 гг.

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