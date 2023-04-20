В Самарской области инспекторы задержали наркоторговца из Краснодарского края

Мужчина прятал наркотики в чемодане. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области сотрудники госавтоинспекции задержали гастролирующего наркоторговца. Мужчина приехал из Краснодарского края.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники дорожной полиции работали на КПП «Рубеж». Правоохранители задержали автолюбителя, чтобы проверить женщину-водителя, управляющую автомобилем «Toyota Corolla». Во время процедуры пассажир стал вести себя неадекватно. Инспекторы осмотрели мужчину и обнаружили в его чемодане сверток с запрещенными веществами.

Задержанный признался, что купил наркотики в сети и планировал их продать. Ранее житель Краснодарского края уже был судим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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