В Самарской области перенесли дату бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря

Родители просят перенести и остальные даты, чтобы не ставить людей в неравное положение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 20 апреля 2023 года, должно было начаться бронирование путевок в детские санаторные оздоровительные лагеря. Однако по техническим причинам его перенесли на 24 апреля с 9:00.

— Специалисты уже работают над устранением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства, — написали в минсоцдемографии Самарской области.

Все дело в том, что произошли перебои в работе социального портала Супрема63.ру, через который и осуществлялось бронирование. Жители региона в комментарии возмущаются возникшей ситуацией из-за возможной несправедливости бронирования.

В связи с этим родители просят перенести и остальные даты, чтобы не ставить людей в неравное положение. Однако в ведомстве отметили, что пока информация есть только о переносе одной даты.

Дополнительную информацию по вопросам отдыха и оздоровления детей каждый может получить по телефону «горячей линии»: 956-02-84.

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