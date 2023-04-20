В Самаре сотрудница завода поверила мошеннику в мессенджере и потеряла 740 тысяч рублей

В мобильном приложении самарчанка не обнаружила «спасенных» средств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 52-летняя местная жительница, которая работает на заводе, перевела мошенникам почти 800 тысяч рублей.

— Женщине в мессенджере написал незнакомец и сообщил, что ей предоставлены услуги персонального менеджера финансовой организации как лучшему клиенту, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Женщина не придала значения полученному сообщению, но собеседник стал писать, якобы при проверке ее данных выяснилось, что на ее имя оформляются кредиты. Чтобы защитить денежные средства, аферист рекомендовал перевести деньги на «безопасный» счет.

Поверив лже-специалисту, самарчанка выполнила все требуемые от нее действия под диктовку. В течение суток она переводила на указанные мошенником расчетные счета 740 тысяч рублей.

Спустя время женщина проверила свой счет в мобильном приложении и не обнаружила там «спасенных» средств. А диалог был уже полностью удален. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал