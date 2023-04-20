Упрощенная процедура медосмотров при заключении контракта на военную службу заработала в Самарской области

Оформление документов также происходит оперативно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре заработала упрощенная процедура медицинских осмотров при заключении контракта на военную службу. Прохождение необходимых процедур сделали удобнее и проще по инициативе губернатора Дмитрия Азарова.

В новом формате уже прошел первый в регионе медосмотр для кандидатов на военную службу по контракту. Более 20 человек сразу получили результаты всех обследований. Система медицинского освидетельствования работает в режиме «единого окна».

Все начинается со сдачи анализов для исключения ВИЧ и гепатитов. Одновременно делается тестирование на 7 видов наркотических средств. Потом кандидаты проходят флюорографические исследования, ЭКГ и врачебный осмотр. Единый пункт медицинского осмотра кандидатов действует для жителей всего региона.

По словам начальника пункта отбора на службу по контракту Самарской области Алексея Савченко, оформление документов также происходит оперативно. При соответствии требованиям в тот же день направляется проект приказа в управление кадров Центрального округа, на следующий день гражданина направляют для заключения контракта в выбранную им воинскую часть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал