Бронирование путевок в детские лагеря перенесли в Самарской области на 24, 25 и 26 апреля

20 апреля люди стали сообщать о неполадках на социальном портале для бронирования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области перенесли даты бронирования путевок в детские оздоровительные и санаторные лагеря. 20, 21 и 22 апреля теперь неактуальны.

— В связи с непредвиденными техническими сбоями на социальном портале Супрема63ру бронирование переносится на 24, 25 и 26 апреля 2023 года с сохранением той же логики, — сообщили в правительстве Самарской области.

Начало бронирования путевок намечено на 9:00. От имени министра социально-демографической и семейной политики Регины Воробьевой жителям региона принесли извинения за сложившуюся ситуацию.

Напомним, 20 апреля люди стали сообщать о неполадках на социальном портале для бронирования, и сначала изменили только одну дату. Чтобы не было несправедливости, жители Самарской области попросили перенести все даты бронирования путевок.

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