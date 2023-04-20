В тольяттинском детском саду создают мультики с помощью мультипликационной лаборатории

Проект стал одним из нескольких победителей конкурса «Химия добра». Фото: ТОАЗ

Детский сад №167 «Долинка», ставший победителем конкурса «Химия добра» в 2022 году от Тольяттиазота, показал, как реализовал проект. Дошкольное учреждение посетили сотрудники предприятия и увидели своими глазами приобретенную на деньги гранта мультипликационную лабораторию, а также сам процесс создания мультфильма. Проект «Мульти-Пульти – Чудная страна, для развития детей она нужна!» направлен на развитие технологических навыков детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: ТОАЗ

Ребята показали на практике, что уже научились самостоятельно разрабатывать сюжеты, создавать персонажей, озвучивать материалы и уже под руководством воспитателей монтировать мультфильмы.

В этом году тольяттинское предприятие также проводит конкурс, сейчас идет защита проектов.

– Поддерживая проекты в области образования, культуры и спорта, мы вносим вклад в свое будущее, ведь поступающие на конкурс инициативы связаны с развитием и воспитанием подрастающего поколения. Мы всегда внимательно следим за реализацией проектов, которые были поддержаны грантами, и с удовольствием рассказываем об их авторах. Это дает хороший стимул общественным и муниципальным организациям, которые еще не решились поучаствовать в «Химии добра». Приятно видеть результат проделанной совместной работы и счастливые лица детей, увлеченных творчеством, - говорит директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.