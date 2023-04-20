В Самаре расселят 4 квартала в Кировском и Октябрьском районах

В областной столице проведут комплексное развитие территорий Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре планируют расселить 4 квартала в двух районах. На территориях проведут комплексное развитие.

Согласно постановлению городской администрации, работы хотят провести в Кировском и Октябрьском районах. Участки расположены в границах улиц: енисейской, Металлистов, проспектов Металлургов, улицы Юбилейной; пр. Юных Пионеров, Металлистов, Енисейской и Севастопольской. Площадь участок составит 4 га, 6,39 га, 9,13 га и 2,53 га.

На данный момент специалисты проводят аукцион, чтобы заключить договор на комплексное развитие. Начальную цену для двух площадок оценили более чем в 7 миллионов рублей.

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