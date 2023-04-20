Самарцев не будут штрафовать за фото участников Бессмертного полка на автомобилях

Инспекторы не будут штрафовать за изображения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и во всей стране приняли решение отказаться от традиционного проведения шествия «Бессмертного полка». Сотрудники полиции рассказали про альтернативное чествование памяти героев.

Бессмертный полк в этом году пройдет и в других форматах. В пресс-службе МВД России рассказали об особенностях размещения фотографий на транспортных средствах в дни проведения акции. В этом году жители смогут принять участие в памятном мероприятии в течение нескольких дней до и после праздника. За размещение портретов родственников – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла - не будут штрафовать сотрудники дорожной полиции.

Также на автомобиле можно разместить фотографии наград родственников. Это не будет являться правонарушением. При том, правоохранители отмечают, что изображения не должны ограничивать обзор водителя. Фотографии следует размещать на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Полицейские советуют крепить их с внутренние стороны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.