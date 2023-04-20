В Самарской области жителей предупредили о поддельном сыре с предприятия-призрака

Изготовитель сыра является предприятием-призраком. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жителей предупредили о возможном нахождении в магазинах фальсифицированного сыра. Его изготовитель является предприятием-призраком.

— Речь идет о сыре «Российский» мдж 50% с датой изготовления 17.12.2022 от изготовителя ООО «КРИСМАР» (Рязанская область, г. Рязань, ул. Свободы, д. 4), — сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

Выяснилось, что данный изготовитель по указанному адресу деятельность по производству молочной продукции не осуществляет. В связи с высокой вероятностью нелегального производства и оборота фальсифицированной продукции, предупредили также министерства Самарского региона и хозяйствующих субъектов.

Напоминаем, каждая единица молочной продукции должна быть маркирована цифровым кодом, который позволяет проследить весь путь товара от изготовителя до потребителя. Покупатели могут самостоятельно проверить легальность продукции в мобильном приложении «Честный знак».

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