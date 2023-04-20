В Самаре наводят порядок в сквере Экономистов

Горожане продолжают наводить порядок в Самаре. Фото: мэрия

В Самаре общественные организации, специалисты и волонтеры продолжают проводить работы в рамках месячника по благоустройству. В областной столице убирают территории парков и скверов.

Так, стало известно о наведении порядка в сквере Экономистов. Участок не только убирают после зимнего сезона, но и подготавливают к возможному благоустройству. Местные жители и студенты проявляют особенно активную позицию в вопросах комплексного благоустройства. На территории реализуется федеральная программа «Жилье и городская среда».

Жители смогут совместно разработать проект. В случае победы на территории появится обустроенная площадка, удобные скамейки и даже беговая дорожка. Онлайн-голосование проходит на федеральной платформе. По информации городской администрации, также в среду горожане провели уборки на улицах Подшипниковой и Революционной

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