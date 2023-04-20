Водитель Land Rover вылетел на тротуар и сбил подростка в Самаре

Автомобиль отбросило на металлическое ограждение и дорожный знак. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"

Во вторник, 18 апреля, в 19:48 водитель автомобиля Land Rover попытался уйти от столкновения с Nissan, вылетел на тротуар и сбил подростка. Об этом «КП-Самара» рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

— Nissan ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Киевской в направлении Коммунистической. При перестроении со второго ряда в первый он не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу Land Rover, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате транспортные средства столкнулись. Land Rover, уходя от столкновения, выехал на тротуар. После чего автомобиль отбросило на металлическое ограждение и дорожный знак. А в завершении Land Rover наехал на 14-летнего мальчика.

Подростка доставили в медицинское учреждение. В настоящий момент информации о его состоянии нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал