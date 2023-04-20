В Самаре в конце апреля ожидается серия магнитных бурь

Серия магнитных бурь настигнет самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о серии магнитных бурь в конце апреля 2023 года. Синоптики рекомендуют горожанам подготовиться.

По информации сервиса my-calend, магнитная буря 20 апреля станет не первым испытанием для метеочувствительных горожан. Начиная с четверга, областную столицу ждет целая серия магнитных бурь с 25 по 30 апреля. В эти дни сила бурь составит 5 баллов. Самарцы могут почувствовать резкие перепады настроения, упадок сил и даже признаки депрессии.

Местным жителям рекомендуют избегать эмоционального напряжения. Больше времени проводить на улице и снизить уровень стресса.

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