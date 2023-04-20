Самую крупную школу региона на 2500 мест построят возле КРЦ «Звезда» в Самаре

Утверждена документация по планировке территории регионального значения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на территории возле КРЦ «Звезда» планируется разместить две школы на 2500 и 2000 мест. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

— Школа на 2500 мест на участке 4,4 га станет самым крупным образовательным учреждением в регионе, — отметили власти.

Напомним, 18 апреля утвердили документацию по планировке территории регионального значения в границах реки Волги, Постникова Оврага, улицы Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, улицы Лесной и завода КИНАП.

На территории также появятся три отдельно стоящих детских сада и 24 дошкольных учреждения, интегрированных в квартальную застройку, три поликлиники, физкультурно-оздоровительный комплекс. Район не будет спальным, четверть пространств предусмотрена для организации рабочих мест, стрит-ритейла, общественных активностей.

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