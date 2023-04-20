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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 10:46

СК возбудил уголовное дело из-за отравления угарным газом мужчины и женщины в Отрадном

Предполагается, что причиной трагедии стало некачественное оказание услуг по газоснабжению
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Следственный комитет назначил судебно-медицинские экспертизы, изъяты документы из газовой компании

Следственный комитет назначил судебно-медицинские экспертизы, изъяты документы из газовой компании

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет разберется в трагической истории, которая произошла в Отрадном несколько дней назад. Там погибли молодые мужчина и женщина – они отравились угарным газом. Информацию сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Трагедия случилась 18 апреля 2023 года в многоквартирном доме на улице Первомайской. Следствие полагает, что ее причиной стало ненадлежащее оказание услуг по газоснабжению и эксплуатации оборудования.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). Место происшествия осмотрено, назначены две судебно-медицинские экспертизы и комплексная технологическая судебная экспертиза. Из газовой компании были изъяты необходимые документы. Расследование продолжается.

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