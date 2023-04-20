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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 10:48

В Самаре задержали девушку, которая за деньги попросила сотрудника СИЗО передать телефон арестанту

За преступные действия самарчанка предложила 17 тысяч рублей
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Сотрудники СБ сработали оперативно. Фото: УФСИН по Самарской области

Сотрудники СБ сработали оперативно. Фото: УФСИН по Самарской области

В апреле 2023 года сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН по Самарской области пресекли попытку дачи взятки. Молодая девушка попросила одного из сотрудников СИЗО передать знакомому арестанту телефон и наушники, за преступные действия она предложила 17 тысяч рублей.

Девушка попросила передать знакомому телефон и гарнитуру. Фото: УФСИН по Самарской области

Девушка попросила передать знакомому телефон и гарнитуру. Фото: УФСИН по Самарской области

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана гражданка В. за попытку дачи взятки сотруднику следственного изолятора, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе УФСИН региона.

По факту произошедшего проводится проверка. Фото: УФСИН по Самарской области

По факту произошедшего проводится проверка. Фото: УФСИН по Самарской области

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Материалы в скором времени будут переданы следователям. Сотрудники УИС регулярно проводят разъяснительную работу по недопущению коррупционных действий.