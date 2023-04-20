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НовостиОбщество20 апреля 2023 10:57

Самарские синоптики рассказали о погоде на майские праздники

Специалисты поделились данными
Алена ПРОВКИНА
https://www.samara.kp.ru/online/news/5235324/

https://www.samara.kp.ru/online/news/5235324/

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре синоптики поделились предварительным прогнозом погоды на майские праздники. Солнце на часто будет радовать горожан.

Согласно данным gismeteo, 1 мая в областной столице будет облачно, пройдет небольшой дождь, температура воздуха достигнет +17 градусов. До 9 мая облака сгустятся над городом, возможны прояснения. Температура воздуха днем от +14 до +24 градусов. Пока данные предварительные.

Напомним, самарцам рассказали о длительных выходных в мае. К сожалению, перед отдыхом горожан настигнет целая серия магнитных бурь. До конца апреля метеочувствительные горожане будут чувствовать головную боль и раздражение.

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