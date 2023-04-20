Около 5 тысяч жителей Самарской области получат новые квартиры в 2023 году

До конца следующего года из аварийного жилья переедут порядка 24 тыс. человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Программа переселения из аварийного жилья набирает обороты в Самарской области. Сегодня она выполнена почти на 52%. Об этом сообщили региональные власти.

12 тысяч жителей уже отпраздновали новоселье. Еще 5 тысяч должны переехать из аварийного жилого фонда в новые квартиры в 2023 году. Всего властям предстоит расселить 80 тыс. квадратных метров жилья.

Отмечается, что жители губернии получают жилье в новостройках. В них уже сделан ремонт и установлена сантехника – остается только завести мебель.

По данным областного правительства, программа переселения в Самарской области идет опережающими темпами. Изначально ее планировалось завершить в 2025 году, однако это удастся сделать уже в следующем. В общей сложности до конца 2024 года новое жилье должны получить более 24 тысяч человек.

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