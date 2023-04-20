Жители Новосемейкино попросили правоохранительные органы проверить стройку полигона для отходов

Разрешения на использование лесного участка минлесхозом юридическому лицу не выдавались. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В пгт. Новосемейкино Самарской области местные жители обеспокоены строительством полигона по хранению и переработке опасных отходов. В связи с этим направлено заявление в правоохранительные органы.

— На Промышленном шоссе, соединяющим с. Водино и п.г.т. Новосемейкино, осуществляется «бурная деятельность» по строительству технологической площадки по утилизации отходов бурения, — написала на личной странице во Вконтакте депутат собрания представителей Новосемейкино Татьяна Шенцева.

Жители просят проверить законность отведения земель лесного фонда к категории промышленной зоны, законность проведения земляных работ ООО «Меркурий», приостановить стройку до выяснения обстоятельств и проверить законность строительства полигона по хранению, переработке и утилизации нефтесодержащих отходов и отходов бурения.

Заявление отправлено в МВД, прокуратуру, минлесхоз, Росприроднадзор. Мобильная приемная губернатора ответила в комментариях, что разрешения на использование лесного участка минлесхозом юридическому лицу не выдавались. Сейчас готовится пакет документов, который будет направлен в департамент лесного хозяйства по ПФО.

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