Билеты на матчи «Крыльев Советов» теперь можно купить в «облаке» оператора связи

Билеты на матч любимой команды можно купить в облачном сервисе. Фото: МегаФон.

Футбольный клуб разместил онлайн-сервис по продаже билетов на игры в облачном пространстве оператора связи МегаФон. Использование новых виртуальных технологий позволило в 2 раза расширить резервное хранилище и сократить время на обработку больших объемов данных.

Клуб перенес в облако оператора сайт с интернет-кассой, где жители и гости Самары приобретают билеты на домашние игры команды в Российской премьер-лиге. Также в виртуальном пространстве находятся интернет-магазин официальной атрибутики, внутренние системы и весь медиаконтент. Информация дополнительно резервируется, для этого клиенту доступно хранилище на тысячу гигабайт.

- Ежемесячно сайт клуба посещают свыше 20 тысяч человек. Помимо круглосуточной покупки билетов и фирменных аксессуаров, здесь можно ознакомится с историей, новостями и расписанием матчей клуба. Нам важно обеспечить необходимый уровень безопасности информации и бесперебойное функционирование IT-систем. В этом вопросе делаем ставку на современные технологии, которые позволяют защитить данные, в том числе персональные от внутренних и внешних угроз, — сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

Оператор и футбольный клуб развивают тесное сотрудничество с ноября прошлого года.

- Облака набирают популярность среди самарских клиентов — за год спрос в области вырос в десятки раз. Они избавляют от необходимости приобретения дорогостоящего оборудования и риска внезапных поломок. Высокую производительность и отказоустойчивость нашей виртуальной инфраструктуры обеспечивают десятки собственных и партнерских центров обработки данных, расположенных по всей стране, в том числе в Самаре, — отметил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.