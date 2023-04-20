Стали известны время и дата кубкового финала Пути регионов с участием «Акрона»

"Акрон" сыграет на родине своего главного тренера 3 мая. Фото: ФК "Акрон"

Российский футбольный союз определил время и дату первого этапа финала Пути регионов в розыгрыше Кубка России по футболу. В этом матче встретятся «Краснодар» и тольяттинский «Акрон».

Матч пройдет в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени (20.30 по Самаре).

«Акрон» дошел до финальной стадии, поочередно переиграв в Пути регионов весной 2023 года московские «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

«Краснодар» накануне в матче с невероятной интригой обыграл в серии пенальти самарские «Крылья Советов».

Стоит отметить, что главный тренер «Акрона» Евгений Калешин — уроженец Краснодарского края.

Победитель первого этапа финала затем сыграет с неудачником финала Пути РПЛ (ЦСКА или «Уралом») за право участвовать в Суперфинале Кубка России.