В Самаре водитель отечественной легковушки сбил молодую девушку

Потерпевшую госпитализировать.Фото: ГУ МВД России по региону

В Железнодорожном районе Самары водитель отечественной легковушки сбил девушку. Пешеход переходила дорогу по «зебре».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 20-летний водитель отечественной легковушки ехал по улице Киевской в направлении улицы Тухачевского. Напротив жилого дома 23-летняя девушка переходила дорогу по «зебре». Автолюбитель допустил наезд на местную жительницу.

В результате происшествия девушку госпитализировали. Ее доставили в медицинское учреждение. Сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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