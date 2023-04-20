Ежегодный башкирский праздник «Карга туй» пройдет в Самаре 23 апреля 2023

Таким образом древние башкиры отмечали приход весны. Фото: администрация Самары

В воскресенье, 23 апреля, с 12:00 в центре социализации молодежи пройдет ежегодный областной башкирский национальный праздник «Карга туй». В нем будут участвовать до 200 человек.

— Программа мероприятия состоит из концерта национальных башкирских самодеятельных коллективов Самарской области, творческих номеров артистов из Республики Башкортостан и приветственных выступлений активистов ОО «Курултай башкир», — рассказали в городской администрации.

Организаторы отметили необходимость сохранения национальных традиций и напомнили, что праздник «Карга туй» имеет древнюю историю. Так древние башкиры отмечали приход весны: песнями, танцами, играми.

На празднике будут присутствовать почетные гости из башкирских сел и районов Самарской области, Республики Башкортостан, а также представитель исполкома Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир».

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