Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 11:34

Ежегодный башкирский праздник «Карга туй» пройдет в Самаре 23 апреля 2023

В нем будут участвовать до 200 человек
Ирина СИНЕГУБОВА
Таким образом древние башкиры отмечали приход весны.

Таким образом древние башкиры отмечали приход весны.

Фото: администрация Самары

В воскресенье, 23 апреля, с 12:00 в центре социализации молодежи пройдет ежегодный областной башкирский национальный праздник «Карга туй». В нем будут участвовать до 200 человек.

— Программа мероприятия состоит из концерта национальных башкирских самодеятельных коллективов Самарской области, творческих номеров артистов из Республики Башкортостан и приветственных выступлений активистов ОО «Курултай башкир», — рассказали в городской администрации.

Организаторы отметили необходимость сохранения национальных традиций и напомнили, что праздник «Карга туй» имеет древнюю историю. Так древние башкиры отмечали приход весны: песнями, танцами, играми.

На празднике будут присутствовать почетные гости из башкирских сел и районов Самарской области, Республики Башкортостан, а также представитель исполкома Международного союза общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал