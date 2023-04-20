В Самарской области женщине, поставившей забор на соседском участке, запретили выезжать за границу РФ

Споры удалось решить после вмешательства приставов. Фото: УФССП по Самарской области

В Сызрани приставам пришлось вмешаться в ссору двух соседок. Одна из них установила забор на чужом участке, что стало причиной конфликта. Подробности сообщили в УФССП по Самарской области.

По данным службы, женщина установила забор на соседском участке. Там же она разместила летний водопровод. Его жительница Сызрани в итоге убрала, а вот забор демонтировать так и не стала. В результате хозяйка земли обратилась в суд, который вынес решение о переносе конструкции.

Тем не менее, женщина не спешила исполнять требования суда. Тогда в ситуацию вмешались судебные приставы – они запретили ей покидать пределы РФ. Только после этого «захватчица» убрала забор.

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