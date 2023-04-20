В Самаре каждая вторая жительница готова выйти замуж в первый год отношений

Мужчины, состоящие в длительных отношениях, говорят о неготовности к браку (53%). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV совместно с исследовательским агентством A2:Research провели исследование по поводу отношения жителей Самары к браку. Оказалось, каждая вторая самарчанка готова выйти замуж в первый год отношений.

Согласно результатам опроса, 45% жителей Самары относятся к заключению брака, как к юридической формальности. Больше трети самарцев относятся скептически, а в союза двух любящих людей искренне верит всего 20% опрошенных.

Большинство жительниц Самары уверенны, что достаточно встречаться от года до трех лет, чтобы прийти к решению жениться. Только 22% мужчин согласны с этим. По мнению 19% мужчин, встречаться до брака нужно от трех до пять лет. Еще 16% мужчины хотели бы подождать от 5 до 7 лет (женщин, согласных ждать предложения столько лет, меньше 7%).

Сейчас 58% жительниц Самары, которые состоят в отношениях, ждут предложения руки и сердца, 45% делают множество намеков своему возлюбленному. Так, около 40% женщин показывают фотографии свадебных платьев, 30% рассказывают о свадьбе друзей, а каждая десятая выдвигает ультиматум – свадьба или расставание.

Самарчанки хотели бы получить помолвочное кольцо стоимостью не менее 50 тысяч рублей (24%), каждая десятая девушка примет только кольцо с бриллиантом. Мужчины же, состоящие в длительных отношениях, говорят о неготовности к браку (53%). А 20% убеждены, что в браке нет никакой необходимости.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал