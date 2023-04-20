Самара стала лидером среди городов-миллионников РФ по росту цен на квартиры в 2022 году

В среднем по стране стоимость «квадрата» жилья выросла более чем на 15% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжает дорожать недвижимость. За 2022 год стоимость квартир в новостройках увеличилась на 39%, что позволило областной столице стать лидером среди городов-миллионников РФ по росту цен на жилье. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Кошелев.

– Средняя стоимость квартиры в новостройках в 2022 году составила 6,1 млн. рублей. В среднем по России стоимость квадратного метра жилья в миллионниках выросла более чем на 15%, – поделился парламентарий на своей странице в соцсетях.

В связи с этим депутат предложил увеличить максимальную сумму займа по семейной ипотеке в города-миллионниках с 6 до 12 млн. рублей. Он уверен, что данная мера позволит многим семьям обзавестись собственной недвижимостью в новостройках.

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